Военное преступление: полковник запаса ВСУ объяснил, кто несет ответственность за трагедию под Киевом

В селе Мила в Киевской области 28 августа Россия нанесла удар по складам с боеприпасами, что привело к взрыву. Ранее, 6 июля, подобная трагедия произошла в Вишневом в Киевской области.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что размещение взрывоопасных веществ и военных объектов в пределах населенных пунктов является грубым нарушением директив и квалифицируется как военное преступление. Он отметил, какие фатальные ошибки приводят к катастрофам в тылу и где на самом деле должны храниться боеприпасы.

Почему боеприпасы нужно хранить за пределами 300-километровой зоны?

Свитан подчеркнул, что взрыв складов в селе Мила – это уже второй подобный случай за последние полтора месяца после аналогичного инцидента в Вишневом. По его мнению, главная проблема заключается не только в вражеских атаках с помощью дронов, но и в халатности лиц, принимавших решения о расположении объектов.

Вражеские дроны – это лишь триггер. А сама проблема – это размещение взрывчатых веществ рядом с жилыми кварталами. За такие вещи нужно привлекать к самой строгой ответственности,

– подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что директивы Вооруженных Сил Украины строго запрещают дислокацию частей с взрывчаткой вблизи гражданских домов. В районах выполнения задач именно поэтому и проводят эвакуацию гражданского населения, ведь там создается целый инженерный комплекс.

Свитан объяснил, какие причины трагедии в Миле Киевской области: смотрите видео

Эксперт пояснил, что противник активно применяет средства поражения в пределах 300-километровой зоны. За этим рубежом эффективнее работает украинская противовоздушная оборона при поддержке авиации, куда российские ракеты и дроны долетают значительно реже.

В трехсоткилометровой зоне вообще не должно быть подобных складов, поскольку ракета может прилететь туда в любой момент. Стратегические запасы следует размещать за пределами зоны действия основных российских баллистических ракет,

– подчеркнул Роман Свитан.

Эксперт добавил, что защищенная инфраструктура и подземные хранилища должны возводиться за пределами городов, чтобы исключить трагедии в случае взрыва или обстрелов.

Напомним, в результате атаки и взрыва на складах в селе Мила Киевской области, по данным на 30 августа, погибли 38 человек и еще 20 получили ранения. Также в результате вражеского удара пострадал пансионат для пожилых людей, где погибли по меньшей мере 27 его обитателей. Кроме того, в результате взрыва повреждено около 130 жилых домов.