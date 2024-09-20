В результате взрыва ранения получил один из пацаентов. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Запорожской области.

Смотрите также Удары по Черниговщине: пострадала больница, в одном из сел есть раненый

Что известно о взрыве в больнице Запорожья

20 сентября в 13:20 в Запорожское райуправление полиции поступило сообщение о взрыве в палате одного из отделений городской больницы. В результате происшествия травмировался 41-летний пациент. Ему оказывается медицинская помощь,

– говорится в сообщении правоохранителей.

По предварительной версии, взорвался предмет, который был среди вещей пострадавшего. Сейчас на месте взрыва работают взрывотехники и сотрудники территориального подразделения полиции, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Напомним, что в начале июля этого года в одной из больниц Тернополя заживо сгорел мужчина. В полиции выяснили, что погибший лежал в больнице с травмой ноги, поэтому мало передвигался, а иногда, тайком от врачей курил в постели, что и стало причиной возгорания.