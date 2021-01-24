В пригороде Лос-Анджелеса Эль-Монте (штат Калифорния, США) прогремел взрыв в баптистской церкви. В полиции подозревают, что это сделали вандалы, которые ранее разрисовали стены храма оскорбительным надписями. Подливает масла в огонь и то, что церковь активно выступала против ЛГБТ-сообщества.

Взрыв в церкви в США: что известно

Инцидент произошел утром 23 января по местному времени. По предварительной информации, в здании церкви сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на американские СМИ.

Обратите внимание Теракт на рынке в Багдаде: по меньшей мере 20 погибших – ужасное видео взрыва 18+

В результате выбило окна. Кроме того, после взрыва начался пожар. О жертвах или пострадавших информации нет. Заметим, что ранее неизвестные расписали стены здания оскорбительными выражениями.

В расследовании участвуют как местные власти, так и сотрудники ФБР.

Громкие заявления церкви в отношении ЛГБТ-сообщества и протесты

На протяжении последних недель в штате происходили протесты из заявления представителей баптистской церкви против ЛГБТ-сообщества. В частности, местные активисты создали в интернете петицию к мэру Эль-Монте с требованием убрать храм из города. Под ней подписались 14 700 человек.

А незадолго до инцидента священник церкви обратился в полицию. Он заявлял, что в сети получал сообщения с угрозами о поджоге церкви.

К теме Разрушительный взрыв в Мадриде: что известно о жертвах и пострадавших

Смотрите видео с места взрыва в баптистской церкви в США