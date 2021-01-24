У передмісті Лос-Анджелеса Ель-Монте (штат Каліфорнія, США) пролунав вибух у баптистській церкві. У поліції підозрюють, що це зробили вандали, які раніше розмалювали стіни храму образливим написами. Доливає олії у вогонь і те, що церква активно виступала проти ЛГБТ-спільноти.

Вибух у церкві в США: що відомо

Інцидент трапився вранці 23 січня за місцевим часом. За попередньою інформацією, в будівлі церкви спрацював саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на американські ЗМІ.

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У результаті повибивало вікна. Крім того, після вибуху почалася пожежа. Про жертв чи потерпілих інформації немає. Зауважимо, що раніше невідомі розписали стіни будівлі образливими виразами.

У розслідуванні беруть участь як місцева влада, так і співробітники ФБР.

Гучні заяви церкви щодо ЛГБТ-спільноти та протести

Упродовж останніх тижнів у штаті відбувалися протести через заяви представників баптистської церкви проти ЛГБТ-спільноти. Зокрема, місцеві активісти зібрали в інтернеті петицію до мера Ель-Монте з вимогою прибрати храм із міста. Під нею підписалися 14 700 людей.

А незадовго до інциденту священик церкви звернувся до поліції. Він заявляв, що у мережі отримував повідомлення з погрозами про підпал церкви.

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Дивіться відео з місця вибуху у баптистській церкві в США