Генералы и полковники, – Арестович рассказал об уничтоженных российских офицерах в Чернобаевке

Бойцы ВСУ 9 июля в очередной раз нанесли удар по российским оккупантам в Чернобаевке. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о потерях захватчиков.

Наши защитники утром попали во вражеский склад боеприпасов благодаря HIMARS. По словам очевидцев, там до позднего вечера продолжался пожар с детонацией российских снарядов.

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россия снова потеряла офицеров в Чернобаевке

Арестович рассказал об очередных потерях российской оккупационной армии в Чернобаевке.

Вчерашняя, 26 Чернобаевка, это еще плюс 12 старших российских офицеров (генералы/полковники), добавленных к десяти, погибших и раненым чуть севернее, в Новой Каховке, командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники,

– отметил советник главы ОП.

Напомним, жители Чернобаевки и Херсона услышали взрывы утром 9 июля. Выяснилось, что там подорвались военные склады оккупантов.

По словам местных, столь мощных взрывов еще не было. Небо над Чернобаевкой затянул густой дым, ведь склады оккупантов начали мощно пылать. россияне панически запускали ПВО и подняли в небо авиацию, но это им не помогло.

Активист Владимир Молчанов рассказал, что херсонцы видели из своего города большой пожар и слышали детонации – попадание зафиксировали в Чернобыевском аэропорту. Он расположен не в самой Чернобаевке, а неподалеку – северо-западнее Херсона.

Там горели административные здания и ожидающий зал, где россияне хранили оружие. По словам Молчанова, никто не понимает, почему оккупанты так упорно размещают свои боекомплекты в Чернобаевке. Ведь туда может добраться даже украинская ствольная артиллерия.

Будет интересно – как пылают склады российских оккупантов: смотрите видео