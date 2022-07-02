Похоже на "новый сезон любимого сериала": над Чернобаевкой заметили черное облако дыма

Как говорится, дважды в одну реку не войдешь. Но россияне этой поговорки не знают, поэтому Чернобаевка для них превратилась в настоящий ад. И, похоже, ситуация повторилась снова.

По крайней мере, об этом свидетельствует информация о нескольких взрывах, которые прозвучали в Чернобаевке. Кроме того, на окраине села поднялся густой дым.

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"Новый сезон" Чернобаевки

Чернобаевка. Новый сезон. Новые серии. Новые актеры (потому что старые россияне уже умерли). Совсем скоро на Netflix. Кто там считал – это уже 29 серия?

– иронически написали в "Оперативном ВСУ".



Над Чернобаевкой заметили столб дыма / Фото из телеграма "Оперативный ВСУ"

Будем откровенны, мы уже сами сбились со счета. В то же время, можем сказать, что россиян традиционно ничего не учит. Ведь в Украине есть ряд "бермудских треугольников", из которых враг не выходит живым.

Напомним, что в конце марта российские пропагандисты ничего так опозорились с Чернобаевкой. Всерьез в эфире одного из телешоу они рассуждали над тем, что эта деревня расположена где-то между Бучей, Ирпенем, а также Гостомелем. Тот же треугольник, так сказать.

Надеемся, вам не нужно объяснять, в какую область принадлежит Чернобаевка. Если же необходимо, то напомним, что она входит в Херсон. А это значит, что село находится под российской оккупацией. Но это никак не влияет на настроения местного населения.

Авто гауляйтера Чернобыевки взорвали

Так, 22 июня появилась информация о том, что в Херсонской области взорвали автомобиль гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева. Оккупанты уже начали жаловаться на местных партизан.

По словам российских захватчиков, автомобиль взорвался около 08:00 на перекрестке. В этот момент гауляйтер как раз отправлялся в "работу". Само взрывное устройство заложили недалеко от дороги в траве. Турулев, к сожалению, не погиб. Более того, он высказал предположение, что его хотели убрать с помощью фугасного снаряда.

Если мы уже заговорили о возможных потерях, то вам реальны. С начала войны Россия осталась без десятков тысяч оккупантов, а также тысяч единиц своей техники.

Скоро потери врага перевалят за 36 тысяч

В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 2 июля украинским военным удалось ликвидировать 35 870 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 120 бойцы страны-агрессорки.

Что касается техники, то ее количество существенно сократилось. ВСУ удалось превратить в лом 1 582 танка, 3 737 боевых бронированных машин, 800 артиллерийских систем, 246 РСЗО, 105 средств ПВО.

Также у врага на 217 самолетов, 186 вертолетов, 653 БпЛА оперативно-тактического уровня, 144 крылатые ракеты, 15 судов, 2 614 автомобилей и автоцистерн, а также 61 единицу специальной техники стало меньше.

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