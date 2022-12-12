В Черновцах прогремел взрыв в жилом доме: погиб ребенок
Источник:ГУ ГСЧС Украины в Черновицкой области
12 декабря в Черновцах произошел взрыв газа в жилом доме. К сожалению, в результате этого погиб ребенок.
Также есть пострадавшие, которых госпитализировали в больницу. Об этом сообщили спасатели Черновицкой области.
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В Черновцах взорвался газ
Как стало известно, утром 12 декабря поступило сообщение о взрыве газа в жилом доме по улице Слободской в Черновцах.
По предварительной информации, в результате утечки газа из газового котла в помещении кухни произошел взрыв без дальнейшего горения. В результате этого травмировались 4 человека – 2 взрослых и 2 детей.
На место происшествия направили все соответствующие службы. Прибывшие по вызову спасатели вытащили из-под завалов парня, 2007 года рождения, и передали медикам. К сожалению, во время проведения реанимационных мероприятий он скончался в карете скорой. Троих человек госпитализировали.
Взрыв газа в Черновцах / фото ГУ ГСЧС Украины в Черновицкой области
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