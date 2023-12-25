Взрыв в доме на Княгини Ольги во Львове: газовики сделали неожиданное заявление
Источник:"Газсети"
На днях во Львове произошел взрыв в жилом доме, который унес жизни трех человек. Сначала считалось, что это утечка газа, однако специалисты не обнаружили его следов.
Вечером 23 декабря во Львове по улице Княгини Ольги произошел взрыв в жилом доме. Специалисты убеждены, что причиной стала не утечка природного газа.
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Эксперты проверили, была ли это утечка газа
Львовский филиал "Газсети" сообщил, что сразу после взрыва в доме в аварийную диспетчерскую службу 104 поступил соответствующий вызов. Аварийно-диспетчерская служба оперативно среагировала на сообщения и в считанные минуты добралась до места аварии.
Специалисты проверили на следы утечки газа все подземные коммуникации и колодцы в радиусе 50 метров.
При обследовании утечки газа не обнаружено. Работники аварийной службы также прошпиковали газовый ввод данного жилого дома от места врезки СН-4 0%,
– говорится в сообщении.
В "Газсети" отметили, что пока рано делать выводы о причинах взрыва. К моменту выяснения точной причины газоснабжения в жилой дом прекращено, однако пока не установлено, что это был взрыв газа.
Предварительная версия, что причиной взрыва стала утечка природного газа, не подтверждена,
– уточнили в ведомстве.
Что известно о трагическом событии
- В 20:48 23 декабря во Львове по улице Княгини Ольги случился взрыв в частном доме. Он разрушил стену и вызвал сильный пожар.
- К сожалению, 3 человека погибли. Взрыв унес жизни 82-летней женщины и двух мужчин в возрасте 37 и 75 лет.
- Из-под завалов спасатели спасли 5 человек. Среди раненых, которые находятся в больнице, 7-летний мальчик и 11-летняя девочка.
- Из-за взрыва в доме полиция открыла уголовное производство и начала расследование. Согласно предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси в гараже, однако точные причины взрыва установят следователи.