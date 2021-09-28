Взрыв в доме в Гетеборге: в полиции допускают, что атака была умышленной
Источник:SVT
В центре Гетеборга, что в Швеции, прогремел мощный взрыв в одном из многоквартирных домов. Правоохранители предполагают, что инцидент с пострадавшими спровоцировали злоумышленники.
С такими выводами выступили правоохранители на пресс-конференции. В полиции отметили, что вряд ли взрыв произошел по естественным причинам.
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Сейчас проводят техническое расследование
Мы хотим понимать, что произошло, какова причина взрыва. Очевидно, нельзя исключать, что говорится о преступлении,
– сказал министр внутренних дел Микаэль Дамберг.
Представитель полиции Стефан Густафсон говорит, что конкретное место взрыва покажет техническое расследование.
Жителей временно переселили в гостиницы
Правоохранители до сих пор работают на месте происшествия, поэтому жители 140 квартир временно переселились в отели. Представители власти говорят, что на реконструкцию нескольких квартир, наиболее пострадавших, понадобится несколько месяцев.
В больнице остаются 16 человек / Фото SVT
Смотрите видео из Гетеборга:
Что известно о взрыве в Гетеборге
- Взрыв прогремел около 5 утра 28 сентября в одной из квартир жилого дома.
- Вспыхнул пожар, который быстро распространился по помещению.
- В больницу доставили 23 человек, из них 16 – до сих пор госпитализированы.
- Состояние 4 человек – серьезное, у них тяжелые ожоги.
- Трое из них подключены к аппарату ИВЛ.
- Также один из пострадавших – пожарный, прибывший на место возгорания.