Волной снесло дверь, – жительница разрушенного дома в Киеве рассказала о взрыве

Ночью 22 июня в Киеве произошел взрыв в многоэтажке. Очевидец рассказала, что дверь в ее квартире снесло волной.

По словам Александры, после взрыва был слышен запах газа. Поэтому, вероятно, в доме произошла утечка газа. Сейчас все обстоятельства выясняют.

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"Волной снесло дверь"

Жительница дома, в котором утром произошел взрыв, рассказала, что волной снесло дверь в ее квартире. Некоторые двери были завалены, поэтому соседи приходили на помощь.

При взрыве был запах газа, мы собрали документы, намочили тряпки и вышли,

– сообщила Александра, живущая на восьмом этаже многоэтажки.

Она отметила, что запаха газа до взрыва не было.

"Когда мы вышли на улицу, то горела квартира, а человек с 9 этажа звал на помощь. К сожалению, я не знаю, что с ним было дальше", – отметила Александра.

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По состоянию на 12:15 известно, что из-под завалов деблокировано тело еще одного человека. В результате взрыва в многоэтажке погибли 3 человека, пострадали 5 человек (из них 3 госпитализированы) и спасены 20 человек.

На месте происшествия задействованы спасатели и спецтехника. Осуществляется демонтаж поврежденных конструкций. Работы продолжаются.

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