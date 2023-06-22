Волной снесло дверь, – жительница разрушенного дома в Киеве рассказала о взрыве
Источник:"Мы Украина"
Ночью 22 июня в Киеве произошел взрыв в многоэтажке. Очевидец рассказала, что дверь в ее квартире снесло волной.
По словам Александры, после взрыва был слышен запах газа. Поэтому, вероятно, в доме произошла утечка газа. Сейчас все обстоятельства выясняют.
Важно Из-под завалов дома в Киеве спасатели достали тело еще одной женщины
"Волной снесло дверь"
Жительница дома, в котором утром произошел взрыв, рассказала, что волной снесло дверь в ее квартире. Некоторые двери были завалены, поэтому соседи приходили на помощь.
При взрыве был запах газа, мы собрали документы, намочили тряпки и вышли,
– сообщила Александра, живущая на восьмом этаже многоэтажки.
Она отметила, что запаха газа до взрыва не было.
"Когда мы вышли на улицу, то горела квартира, а человек с 9 этажа звал на помощь. К сожалению, я не знаю, что с ним было дальше", – отметила Александра.
Очевидец рассказала о взрыве в Киеве: смотрите видео
По состоянию на 12:15 известно, что из-под завалов деблокировано тело еще одного человека. В результате взрыва в многоэтажке погибли 3 человека, пострадали 5 человек (из них 3 госпитализированы) и спасены 20 человек.
На месте происшествия задействованы спасатели и спецтехника. Осуществляется демонтаж поврежденных конструкций. Работы продолжаются.
Взрыв в многоэтажке Киева: что известно
- Взрыв в Днепровском районе столицы раздался около 3:30 22 июня.
- Как сообщал временно исполняющий обязанности начальника полиции Киева Дмитрий Шумейко, поиск людей в столице продолжается. По состоянию на утро известно, что двоих жильцов дома до сих пор не нашли.
- В полиции рассказали, что в результате взрыва в доме в Днепровском районе Киева погибли двое мужчин. Один из них 1945 года рождения, данные другого устанавливаются.
- В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют специалисты.
- Также сообщалось, что спасателям пришлось приостановить спасательную операцию из-за риска обрушения дома. Так, существует риск, что количество поврежденных квартир увеличится.