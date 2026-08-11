Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

Что известно об инциденте с дроном в Болгарии?

В то же время болгарский чиновник подчеркнул, что этот БПЛА не был боевым и не предназначался для нанесения удара.

По словам Демерджиева, расследование инцидента продолжается, а специалисты проводят необходимые экспертизы. Министр не стал раскрывать дополнительные детали о характере беспилотника и обстоятельствах его падения.

После инцидента болгарское Министерство внутренних дел совместно с Министерством обороны определило так называемые критические точки, защиту которых решили усилить. Имеющиеся средства противодействия беспилотникам также разместили таким образом, чтобы снизить риск повторения подобных случаев. Особое внимание уделяется объектам критической инфраструктуры, в частности энергетическим и газовым объектам.

В то же время Демерджиев признал, что нынешних антидроновых возможностей Болгарии недостаточно для полноценной защиты территории страны. София ведет переговоры с Соединенными Штатами, европейскими партнерами и производителями о приобретении необходимого оборудования.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы в ближайшие месяцы обеспечить Болгарию эффективными системами борьбы с дронами, которыми будут оснащены как можно большие участки территории, включая болгарские границы,

– заверил Демерджиев.

Параллельно украинская сторона провела переговоры с болгарскими властями по поводу инцидента. Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук 10 августа встретилась с министром иностранных дел страны Велиславой Петровой.

В ходе встречи Илащук подчеркнула, что Украина не направляла беспилотники в Болгарию или в сторону какого-либо другого государства-партнера. Украинская сторона также заявила о готовности в полной мере сотрудничать с болгарскими властями в ходе расследования причин падения БПЛА.

В то же время Илащук подчеркнула, что инцидент необходимо рассматривать на фоне российской войны против Украины, которая создает риски не только для украинской территории.

Россия все более ожесточенно обстреливает гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине, что также представляет прямую угрозу для соседних стран,

– отметила Илащук.

Напомним, 8 августа неизвестный беспилотник вторгся в воздушное пространство Болгарии и упал на территории страны. Аппарат взорвался примерно в 1000 метрах от болгарской компрессорной станции Трансбалканского газопровода.

После этого место происшествия оцепили силовики и экстренные службы. По словам премьер-министра Болгарии Румена Радева, люди не пострадали, а здания и инфраструктура не были повреждены.

Именно близость беспилотника к газовой инфраструктуре стала одним из факторов, из-за которых болгарские власти рассматривают инцидент как серьезный.