В городе Фримонт, что в штате Небраска, 29 июля произошел сильный взрыв. В результате этого был поврежден элеватор, там также было много дыма.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на News Channel Nebraska.

К теме Здание исчезло за секунды: в немецком Дуйсбурге взорвали 63-метровую высотку

Что известно о взрыве во Фримонте в США?

По данным журналистов, аварийные бригады работают на месте мощного взрыва, произошедшего на юге Фримонта на территории объекта Golden Sun Feeds, который сейчас принадлежит компании Horizon BioFuels.

Очевидцы сообщают, что взрыв разрушил верхнюю часть элеватора, который достигал нескольких сотен метров в высоту. На обнародованных в сети кадрах видно пламя и густой черный дым, поднимающийся над объектом.

Момент взрыва в здании элеватора во Фримонте / Видео с аккаунта @MetroexShort в соцсети Х

Horizon BioFuels специализируется на производстве постельного белья, топливных и коптильных гранул. По данным Nebraska Manufacturing Extension Partnership, на предприятии работает 10 сотрудников.

Что видели очевидцы во Фримонте 29 июля / Фото News Channel Nebraska

В социальных сетях полиция сообщила, что к ликвидации последствий привлечены многочисленные подразделения правоохранителей и пожарных. Большая территория вокруг эпицентра взрыва пока перекрыта, граждан призывают не приближаться к месту чрезвычайной ситуации.

Вид на пожар в Фримонте с воздуха / Видео с аккаунта @KETV в соцсети Х

Причины взрыва пока неизвестны, также пока нет информации о возможных пострадавших.