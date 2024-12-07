В Гааге прогремел сильный взрыв в жилом квартале: есть жертвы и раненые

На севере Гааги в Нидерландах произошел сильный взрыв в жилом квартале утром в субботу, 7 декабря. Из-за этого обвалилась одна секция дома. Также в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Сейчас подробной информации о них не разглашают. На месте трагедии до сих пор продолжается спасательно-поисковая операция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NOS.

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Что известно о взрыве в Гааге

Ориентировочно в 06:15 в квартале Тарвекамп на севере Гааги прогремел сильный взрыв, который вызвал обвал одной из секций жилого дома, разрушения зафиксировали в по меньшей мере 5 зданиях. Известно, что на месте взрыва вспыхнул масштабный пожар.

Согласно обнародованной информации, в результате инцидента спасатели эвакуировали жителей около 40 близлежащих домов. Сначала сообщали о четырех пострадавших, их госпитализировали. Сейчас спасатели пока не знают, есть ли люди под завалами и сколько их, продолжается операция.

Также на место взрыва прибыл мэр города, который позже уточнил, что обвал вызвали два взрыва – больший и меньший. Кроме него, там работают пожарные, спасатели со служебными собаками, следователи-криминалисты., а также медики.

Шокирован страшными кадрами обвала квартиры в Гааге. Мои мысли с пострадавшими, всеми, кого это коснулось, и службами, которые работают на месте. Держу связь с мэром Гааги Ван Заненом и предложил ему всю необходимую помощь со стороны правительства,

– прокомментировал ситуацию премьер Нидерландов Дик Скоф.

Впоследствии в NOS сообщили, что нидерландские спасатели нашли четыре тела под завалами. К счастью, нашли и человека, которому удалось выжить под обломками. Раненого доставили в больницу, никакой информации о его состоянии пока не обнародовали.