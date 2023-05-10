В одном из городов Узбекистана услышали громкий взрыв со стороны станции сжиженного газа. Впоследствии вспыхнул масштабный пожар, который был виден с большого расстояния.

В среду, 10 мая, на станции сжиженного газа в городе Самарканде в Узбекистане произошел сильный взрыв. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на анонимные телеграммы-каналы.

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Что известно

Как пишут информационные ресурсы, в результате этого взрыва один человек пострадал, а также сгорели три автомобиля.

По предварительной информации, причиной инцидента является нарушение правил безопасности.

Будьте осторожны

Часто взрывы газа происходят не только на крупных предприятиях, но и в жилых домах. Чтобы предотвращать их, эксперты советуют принимать соответствующие меры. В частности, проводить регулярное техническое обслуживание газовых линий, должным образом устанавливать газовые приборы и оперативно уведомлять об утечках службам газа.

В то же время важно информировать знакомых и близких об опасности газа в случае неосторожного обращения с ним, а также обеспечивать ресурсы для безопасного использования газа.

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Взрывы в России и на оккупированных территориях

В воскресенье, 7 мая, мощный взрыв прогремел на территории Ростовской области. Впоследствии телеграм-каналы сообщили, что в небе над регионом у военного госпиталя якобы сбили воздушные цели, однако пропагандисты начали это отрицать.

Также на днях в Краснодарском крае враждебного государства граждане жаловались на падение "странного предмета" вблизи села Глазовка Ленинского района.

Беспокойно было и во временно оккупированном Крыму, где якобы был сбит "неизвестный" беспилотник.

Вместе с тем вспомним, что в Кремле чрезвычайно волновались относительно возможной атаки беспилотников, которая могла случиться прямо посреди парада к так называемому "Дню Победы" 9 мая на Красной площади. Поэтому Путин даже пригласил в Москву иностранных лидеров "дружественных" азиатских государств, чтобы создать для себя фактически живой щит.