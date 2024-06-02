В Виннице прогремел мощный взрыв: в одном из домов вынесло балкон

Утром в Виннице прогремел мощный взрыв, не связанный с воздушной тревогой. В одной из квартир произошел взрыв газа. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

О взрыве сообщили корреспонденты Общественного. Отмечают, что на месте работают ГСЧС, полиция и скорая.

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Из распространенных в сети фото и видео видно, что в квартире поврежден балкон.

Пресс-секретарь Нацполиции области Зарина Маевская сообщила, что по состоянию на сейчас информация о травмированных не поступала.



В Виннице в одной из квартир произошел взрыв газа / Фото Нацполиции



Взрывом в доме вынесло балкон / Фото Нацполиции

Поскольку на момент взрыва в Виннице была объявлена воздушная тревога, в сети предположили, что взрыв связан с атакой врага. Впрочем, впоследствии стало известно, что взрыв бытового характера.

Взрыв повредил 2 квартиры

Впоследствии в полиции сообщили, что в результате взрыва повреждения получили две квартиры, взрывной волной в 4 квартирах выбило окна и двери. Добавляют, что на месте работают все профильные службы.

"Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

Последствия взрыва газа / Фото Нацполиции

Заметим, что отбой тревоги в Виннице объявили почти в 9 утра. Защитники неба уничтожили последний вражеский "Шахед" в пределах области.