В Молдове взорвался реактивный дрон "Герань-4": МИД вызвал посла России

Вечером 30 сентября в Молдове недалеко от села Бранешты взорвался беспилотник с маркировкой "Герань-4". В результате взрыва образовались воронки, а МИД страны вызвал посла России в связи с нарушением воздушного пространства.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на Министерство обороны и Генеральный инспекторат полиции Молдовы.

Какой дрон упал в Молдове?

БПЛА вошел в воздушное пространство страны около 20:45. Местные жители услышали громкий звук, похожий на взрыв, и вызвали полицию.

Правоохранители обследовали территорию лесополосы. Они выяснили, что аппарат столкнулся с деревьями, упал на землю и взорвался возле трассы между селами Иванча и Бранешты.

Разбившийся БПЛА, который залетел в Молдову / Poliția Republicii Moldova

На месте взрыва образовался кратер диаметром около 50 сантиметров и глубиной до 30 сантиметров. Неподалеку специалисты зафиксировали поврежденные деревья, а также следы ударной волны и термического воздействия.

Еще две воронки меньшего размера обнаружили в 15 метрах от эпицентра падения на обочине дороги. Радиус разлета обломков составил около 120 метров.

Среди найденных фрагментов правоохранители идентифицировали детали задней части крыльев с маркировкой "Герань-4", электронные модули и части силовой установки. В частности, обнаружен реактивный двигатель со следами термического повреждения.

Реакция дипломатов

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства и вызвало назначенного посла России Олега Озерова.

В ведомстве подчеркнули, что на территории страны уже упали и взорвались два подобных беспилотника.

Эти нарушения непосредственно угрожают безопасности граждан Республики Молдова. Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить атаки на Украину и любые действия, представляющие угрозу для Республики Молдова,

– подчеркнули в заявлении.

Напомним, российские военные начали применять дроны типа "Шахед" с новым элементом на корпусе, который выглядит как металлические "усы". Они могут выполнять функцию механического детонатора.