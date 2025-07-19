В квартире в Днепре взорвалась граната: есть погибший и раненые

Утром субботы, 19 июля, в квартире в Днепре взорвалась граната. Пострадали три человека, впоследствии один мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Что известно об инциденте в Днепре?

Сообщение об инциденте в Чечеловском районе города поступило в полицию около 05:00. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и взрывотехники.

По предварительной информации, взрыв похожего на гранату предмета произошел в руке одного из мужчин. В комнате в тот момент находились 3 человека.

Известно о 2 травмированных и 1 погибшем – 46-летний мужчина впоследствии скончался в больнице.

Напомним, утром 19 июля на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля скорой помощи выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. Один из медработников получил смертельные травмы и погиб на месте. Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.