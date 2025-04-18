Распивали алкоголь и один вытащил чеку: на Закарпатье от взрыва гранаты погибли 2 человека

В селе Лалово Мукачевского района Закарпатской области в результате взрыва гранаты погибли два брата. Мужчины вместе распивали алкогольные напитки и случайно вытащили чеку.

Инцидент произошел в среду, 16 апреля, продолжается досудебное расследование. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области.

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Как погибли мужчины

Накануне в милицию обратилась летняя жительница Берегово. Женщина заявила, что в селе Лалово Мукачевского района она обнаружила мертвыми своего мужа и брата в доме последнего. На место выехали сотрудники полиции.

Следствию удалось выяснить, что мужчины погибли в результате взрыва гранаты. Известно, что 45-летний и 46-летний братья вместе распивали алкогольные напитки. Из-за неосторожного обращения с боеприпасом, один из них вытащил чеку из гранаты Ф-1.

После этого, по данным полиции, произошел взрыв. На месте происшествия обнаружили рычаг и кольцо с чекой к подрывнику. Правоохранители также осмотрели прилегающие территории и опросили жителей соседних домов, которые рассказали о громких звуках в тот день.

К слову, напомним, 3 апреля на киевском рынке "Юность" взорвалась граната. В результате трагедии погибли двое мужчин 59 и 60 лет. Один из них погиб на месте, а второй скончался в больнице от полученных травм. Открыли уголовные производства.