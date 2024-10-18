В России эпически взорвалась фура с фейерверками: есть жертвы

Чрезвычайная ситуация произошла в Амурской области страны-агрессора. Там легковой автомобиль влетел в грузовик с фейерверками, после чего тот феерично взорвался, убив нескольких человек.

Как сообщают российские телеграмм-каналы, от удара фура взлетела в воздух, перевернулась, а затем вспыхнула.

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Эпический, но смертельный взрыв

Отмечается, что инцидент произошел на заправке возле села Возжаевка. После столкновения грузовик с салютами завалился на бок, зацепил электрический провод и загорелся. Фейерверки сдетонировали.

Известно, что пожарные уже ликвидировали возгорание. В результате ДТП три человека погибли, еще одного госпитализировали.

Детонация салютов в России: смотрите видео

Напомним, что недавно в Грозном взорвалась заправка, в результате чего погибли четыре человека. Причиной пожара могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом.