Взрыв на химзаводе в Германии: 16 человек пострадали, 1 погиб, 4 разыскивают

В западногерманском Леверкузене произошел взрыв в химическом парке Chempark 27 июля 2021 года. В результате инцидента ранения получили 16 человек, погиб один человек. Еще 4 работников завода разыскивают.

По данным оператора парка, компании Currenta, из 16 раненых 4 получили тяжелые травмы. Всех пострадавших в результате взрыва доставили в больницу.

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"Мы глубоко опечалены этим трагическим случаем и смертью работника. Мы выражаем особые соболезнования родственникам, а также коллегам, которые работали с ним", – сказал менеджер Chempark Ларс Фридрих.



Взрыв на территории химпарка в Германии / Фото с сайта DW



Место взрыва в Леверкузене / Фото Bild

Детали взрыва на химзаводе в Германии

Мощный взрыв в Леверкузене прогремел около 10:00 утра. Сразу после этого на месте утилизации промышленных отходов возник пожар. Его удалось ликвидировать около 12:00 дня.



Пожарные тушат огонь на заводе в Леверкузене / Фото Bild



Ликвидация последствий взрыва в Германии / Фото Bild

На месте работали полицейские, пожарные и спасатели. Причины инцидента пока не известны.

Пробы воздуха после взрыва

В результате чрезвычайного происшествия, закрыли прилегающие к району автодороги. Горожан попросили закрыть окна и находиться в помещениях.



Черная туча после взрыва в Леверкузене / Фото Roxxshoot

На месте аварии взяли пробы воздуха. Первые результаты анализов показали, что опасности для людей нет. Для местных жителей открыли телефонную "горячую линию".



Последствия взрыва на химзаводе в Германии / Фото EPA

Chempark в Леверкузене

Индустриальный парк Chempark в Леверкузене является крупнейшим в Европе. Компания имеет еще 2 места расположения: в Дормагене и Крефельд-Юрдингене.

На территории химпарка есть более 70 фирм, в том числе известный фармацевтический концерн Bayer. На базе его заводов обустроили индустриальный парк.

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