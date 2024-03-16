Сирены и взрывы: в сети показали момент удара по НПЗ в Сызрани

Утром 16 марта дроны атаковали сразу два НПЗ в Самарской области, как следствие - вспыхнули пожары. Сейчас в сети появилось много видео с места событий. Зафиксирован и момент удара.

Губернатор региона Дмитрий Азаров подтвердил атаку, но при этом самоуверенно заявил, что попаданий удалось избежать. Правда видео и очевидцы сообщают обратное.

Смотрите также Не Самарской областью единой: в Липецкой области беспилотники поразили нефтеперерабатывающую станцию

Атака произошла в 6 утра по местному времени. Территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани атаковал один дрон.

Произошло попадание в НПЗ: видео

В результате произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов.

Пожар на НПЗ: видео

Как отмечают в сети, беспилотники пытались пытались сбить стрелковым оружием, но безуспешно. После взрыва на предприятии вспыхнул пожар.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе: видео

Кроме того, в это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Там также начался пожар, однако его через полчаса потушили.

Что говорят власти

Губернатор Самарской области заявил, что на территории Сызранского НПЗ загорелась установка по переработке нефтепродуктов, а атаку на Новокуйбышевский НПЗ якобы удалось остановить. Конечно же, заверил, что обошлось без жертв и пострадавших.

В минобороны России инцидент не комментировали. Только отчитались об уничтожении двух беспилотников над Белгородской областью.

Также известно, что ночью нефтеперерабатывающую станцию в Липецкой области также атаковали беспилотники. На территории станции Становая (входит в состав нефтепровода "Дружба") обнаружили остатки двух взорванных БПЛА самолетного типа.

. За последнюю неделю сразу несколько российский НПЗ в разных регионах подверглись атакам дронов. Взрывы на нефтебазах России сдерживают поставки топлива российским оккупантам в Украине.