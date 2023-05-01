После взрыва в Казачьей бухте нам прислали координаты Феодосийской нефтебазы, – Чийгоз

Украинские граждане в аннексированном Крыму ждут освобождения полуострова ВСУ. Более того, они делают все, чтобы россияне там чувствовали себя не слишком комфортно и "по-домашнему".

После удара по нефтебазе в оккупированном Севастополе Напомним, крымчане начали посылать координаты и другим военным объектам россиян в регионе. Об этом в эфире национального марафона заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает 24 Канал.

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Чийгоз рассказал о настроениях в оккупированном Крыму

Ахмет Чийгоз, говоря о настроениях людей в Крыму, отметил, что крымчане все больше становятся уверенными в том, что "освобождение полуострова будет очень быстрым". В подтверждение этих слов он рассказал, что в результате взрыва на Казачьей Бухте, они начали посылать координаты других нефтебаз, в частности Феодосийской, активно используемой российской армией.

"Мы постоянно передаем информацию (о расположении военных объектов россиян – 24 Канал) украинским военным", – подчеркнул Чийгоз.

Россияне, по словам политика, на острове чувствуют себя не слишком уверенно, поэтому уже сейчас думают о переезде в свою родную страну. Однако Чийгоз заверил, что в России они тоже не будут в безопасности.

Это им не поможет, мы их всех достанем,

– заверил политик.

Кроме того, он поделился информацией, что в Крыму проводится мониторинг россиян в реальном времени, поэтому их шаги не остаются незамеченным.

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