Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка: как украинцы реагируют на "хлопок" в Казачьей бухте
Утром, 29 апреля, в Казачьей бухте в оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв. Украинцы уже шутят о сезоне цветения "хлопка" и дырявой российской ПВО.
О том, как на взрыв на нефтебазе в Казачьей бухте реагируют украинцы – читайте в материале 24 Канала.
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На столь радостную новость отреагировал активист и волонтер Сергей Стерненко. Он написал: "Доброе утро, временно существующие в Севастополе оккупанты. У вас пропущенный". Также он опубликовал видео и фото горящей нефтебазы. Выглядит это, мягко говоря, ошеломляюще и апокалиптически.
Пожар на вражеской нефтебазе / Фото Сергея Стерненко
А примерно так украинский беспилотник прилетел в нефтебазу в Севастополе: смотрите видео
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также обнародовал несколько фотографий из оккупированного Севастополя и отметил, что подготовка к курортному сезону в Крыму продолжается.
Подготовка к курортному сезону в Крыму продолжается / Фото Михаила Федорова
А это российский пропагандист "Соловьев" взял оружие и пообещал ответить за Севастополь.
Пропагандист "Соловьев" взял оружие / Фото MEOW
Один из пользователей твиттера Станислав Котляр написал, что еще ребенком посещал Севастополь.
Хороший город, ага. Там еще, Казачья бухта, помню, прикольная. Мои родители там с друзьями пили. Весело было. Прямо как сегодня утром,
– пошутил он.
Что говорят в соцсетях о взрыве в Крыму / Фото с твиттера
Что известно о взрыве в Казачьей Бухте
- Утром 29 апреля во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв в Казачьей бухте. Черный столб дыма виден во всех районах города, а пожару присвоен сверхсложный уровень опасности. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров.
- Около 04:20 29 апреля в оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв, а через минуту – еще один. После этого на нефтебазе в Казачьей бухте возник масштабный пожар, столб дыма, от которого видят жители всех районов города.
- По состоянию на 9:50 пожар еще продолжается. Уже больше 4 часов спасатели пытаются ликвидировать последствия взрыва. На месте инцидента работают 18 команд пожарных, ситуацию "контролируют" представители местных оккупационных властей.