В сети публикуют видео метеора или кометы над Киевом: в это время там слышали взрыв
- Поздно вечером 12 марта жители Киева увидели в небе неизвестный объект, вероятно, комету или метеор; в это время в столице прогремел взрыв.
- По данным СМИ, в это время в Соломенском районе взорвалась военная машина. По предварительной информации, речь идет о поджоге.
Поздно вечером 12 марта в небе над Киевом увидели загадочный объект: вероятно, речь идет о комете или метеоре. В то же время жители столицы услышали взрыв.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
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Над Киевом заметили неизвестный объект
Незадолго до полуночи жители Киева заметили в небе неизвестный объект: видео пролета небесного тела быстро распространились по сети.
В частности телеграм-канал Alpha Centauri утверждает, что речь идет о падении метеорита.
В это время жители столицы также услышали взрыв, который прозвучал до объявления воздушной тревоги в городе. Официальных комментариев относительно инцидента пока нет: неизвестно, был ли взрыв связан с объектом, который киевляне увидели в небе.
Над Киевом пролетел неизвестный объект: смотрите видео
В то же время, по данным СМИ, в Соломенском районе взорвалась военная машина. По предварительной информации, речь идет о поджоге.
Вероятно, именно этот взрыв могли слышать жители правого берега Киева, а пролет метеора просто совпал во времени.
Что киевляне видели в небе: смотрите видео