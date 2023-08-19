В пригороде Киева прогремел мощный взрыв: огромный столб дыма поднялся в небо

Днем 19 августа в Киевской области прогремел мощный взрыв. Затем образовался огромный столб дыма.

Соответствующие кадры были распространены в сети. Позже в Министерстве утренних дел сообщили, что произошло, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрыве в Киевской области

В сети отмечали, что взрыв прогремел в Киеве. Столб густого дыма видно на весь район.

Взрыв на Киевщине / Фото из сети

Местные телеграм-каналы писали, что жители окрестных домов слышали жуткие звуки. Добавили, что, по словам очевидцев, якобы взрывались газовые баллоны.

Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на балансе области. Все службы на месте. Информация о пострадавших пока не поступала,

– сообщил Виталий Кличко.

Мощный взрыв в Киеве: смотрите видео

На месте уже работают спасатели. В частности, 22 сотрудника ГСЧС и 5 единиц техники.

В 10:55 в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в складском помещении,

– отметили в МВД.

В Киевской области вспыхнул пожар / Фото МВД