Відповідні кадри поширили у мережі. Згодом повідомили в Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що сталося, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибух на Київщині

У мережі зазначали, що вибух пролунав у Києві. Стовп густого диму видно на весь район.

Вибух на Київщині / Фото з мережі

Місцеві телеграм-канали писали, що мешканці навколишніх будинків чули моторошні звуки. Додали, що за словами очевидців, нібито вибухали газові балони.

Пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила,

– повідомив Віталій Кличко.