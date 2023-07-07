Взрыв в киевском суде: что нашли в камере взрывателя

7 июля 2023, 09:21
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Источник:

Киевский следственный изолятор

В следственном изоляторе, где находился Игорь Гуменюк, было проведено обследование. Правоохранители исследовали вещи взрывателя, чтобы понять, как тот изготовил взрывчатку.

Все найденные вещи будут переданы на экспертизу

К обыску были привлечены специалисты-кинологи, следственно-оперативные группы Национальной полиции и ДБР. Они осматривали камеру погибшего для поиска компонентов или элементов взрывчатки.

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После сообщения об этом событии (подрыве в здании суда – 24 Канал) в следственном изоляторе провели ряд мер, направленных на установление объективной истины по этому делу,
– говорится в сообщении.

После проведения первоочередных следственных действий из камеры изъяли отдельные вещи заключенного:

  • флакончики с лекарственными средствами,
  • части электрических проводов,
  • моющее средство,
  • коробку с чаем и т.д.

Дальше эти вещи передадут на экспертизу. В то же время в следственном изоляторе назначили служебное расследование.

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Что известно об Игоре Гуменюке

  • Гуменюк был подозреваемым по делу о подрыве гранаты под Верховной Радой летом 2015 года. Тогда погибли три нацгвардейца, а более 100 человек пострадали.
  • Подозреваемому инкриминировали сразу 4 статьи, однако тот своей вины не признавал.
  • Гуменюк провел в СИЗО почти 8 лет, а приговор по его делу так и не был вынесен.
  • 5 июля Шевченковский районный суд Киева должен был в очередной раз продлить меру пресечения подозреваемому.
  • Во время заседания Гуменюк закрылся в туалете, бросил взрывчатку в конвой и пытался скрыться. Однако правоохранители попытались задержать подозреваемого выстрелами. После этого Гуменюк забаррикадировался в другом помещении, бросил еще одну взрывчатку в работников КОРД и взорвался сам.
Автор: Софія Мінджоса