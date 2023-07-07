Как в Шевченковский райсуд попала взрывчатка: ДБР ищет соучастников Гуменюка
Источник:ДБР
В Шевченковском райсуде Киева 5 июля прогремели взрывы. Подозреваемый Игорь Гуменюк – обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады в августе 2015 года, погиб на месте. Все обстоятельства выясняет ДБР.
Государственное бюро расследований изучает причины и обстоятельства, повлекшие взрывы в Шевченковском райсуде. В частности, выясняют, как туда попала взрывчатка.
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Для быстрого и беспристрастного выяснения всех обстоятельств уже привлекли лучших следователей, отмечают в ДБР.
Расследуется, каким образом в суд попала взрывчатка, кто способствовал покушению на правоохранителей, а также качество исполнения конвоем Нацгвардии и должностными лицами киевского СИЗО своих функциональных обязанностей,
– отметили правоохранители.
Добавили, что расследование проводят по статьям:
- "Покушение на уголовное правонарушение";
- "Виды соучастников";
- "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего";
- "Бездействие военной власти";
- "Служебная халатность".
Что нашли в камере Гуменюка
- В камере СИЗО, где раньше находился Игорь Гуменюк, уже провели обыск для поиска компонентов и (или) элементов взрывчатки.
- Изъяли флакончики с лекарственными средствами, части электрических проводов, моющее средство, коробку с чаем и так далее. Эти вещи отправят на экспертизу.
- В следственном изоляторе уже назначено служебное расследование.