Как в Шевченковский райсуд попала взрывчатка: ДБР ищет соучастников Гуменюка

В Шевченковском райсуде Киева 5 июля прогремели взрывы. Подозреваемый Игорь Гуменюк – обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады в августе 2015 года, погиб на месте. Все обстоятельства выясняет ДБР.

Государственное бюро расследований изучает причины и обстоятельства, повлекшие взрывы в Шевченковском райсуде. В частности, выясняют, как туда попала взрывчатка.

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Для быстрого и беспристрастного выяснения всех обстоятельств уже привлекли лучших следователей, отмечают в ДБР.

Расследуется, каким образом в суд попала взрывчатка, кто способствовал покушению на правоохранителей, а также качество исполнения конвоем Нацгвардии и должностными лицами киевского СИЗО своих функциональных обязанностей,

– отметили правоохранители.

Добавили, что расследование проводят по статьям:

"Покушение на уголовное правонарушение";

"Виды соучастников";

"Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего";

"Бездействие военной власти";

"Служебная халатность".

Что нашли в камере Гуменюка

В камере СИЗО, где раньше находился Игорь Гуменюк, уже провели обыск для поиска компонентов и (или) элементов взрывчатки.

Изъяли флакончики с лекарственными средствами, части электрических проводов, моющее средство, коробку с чаем и так далее. Эти вещи отправят на экспертизу.

В следственном изоляторе уже назначено служебное расследование.