Китайские СМИ смеются над заявлениями российской ФСБ о "расследовании" взрыва на Крымском мосту

В России заявили, что якобы обнаружили причастных к подрыву Крымского моста. Китайские СМИ начали смеяться над заявлениями российской ФСБ относительно результатов "расследования".

Взрыв на Крымском мосту, соединяющем временно оккупированный полуостров Крым с Россией, прозвучал примерно в 6:00. В результате этого разрушения получило как автомобильное, так и железнодорожное полотно.

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В китайских СМИ шутят над заявлениями российского ФСБ

Ведущий информ-портал Китая Guancha.cn опубликовал комментарий представителя пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова по поводу расследования причин взрыва на Крымском мосту. Его проводила российская ФСБ.

Вся деятельность ФСБ и следственного комитета – чушь. Это фейковые ведомства, которые служат Путину. Последнее их заявление мы точно не будем комментировать. Удивительно, но в районе Крымского моста ни одной визитки не нашли,

– заметил Юсов.

Напомним, что в Следственном комитете России заявили, что в подрыве Крымского моста виноват глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. Однако это лишь вымысел оккупантов.

Взрыв на Крымском мосту: коротко

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал подрыв Крымского моста "террористическим актом и диверсией". Кроме того, он начал говорить об "уничтожении" Украины.

Интересно, что, несмотря на любовь к угрозам ядерным оружием, когда у представителя российского президента Дмитрия Пескова спросили, подпадают ли взрывы на мосту под возможности привлечения ядерной доктрины, он ушел от ответа. Песков заявил, что "вопрос был задан неправильно".

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