Курск, не спать: власти говорят о работе ПВО, и жалуются на якобы "атаку дронов"

Поздно вечером 14 октября у жителей Курска были причины для волнений. Там звучали звуки взрывов. Понятно, что местные власти активно травили басни о работе ПВО.

Как пишут местные телеграм-каналы, в Курском районе работает ПВО. Следовательно, жителей призывали не паниковать и не переживать.

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Жалуются на "атаку дронов"

Собственно местный губернатор Роман Старовойт призвал местных жителей сохранять спокойствие. Он призвал людей не трогать обломки и не прикасаться к ним. Мол, существует угроза того, что они могут самоликвидироваться. Понятно, что речь идет о якобы обломках украинских дронов, которыми якобы атаковали регион.

В сеть уже активно выкладывают видео с камер наблюдения. На них можно услышать, что раздаются мощные "хлопки". Те же, которые местные власти пытаются назвать работой ПВО.​

Камеры наблюдения зафиксировали громкие взрывы: смотрите видео

По времени можно увидеть, что взрывы прогремели около 22:30: смотрите видео

Обратим внимание, что в Курской области было неспокойно днем. Около 19:00 14 октября стало известно, что населенный пункт Теткино в Глушковском районе якобы снова обстреляли.

Губернатор заявил, что якобы было 10 прилетов. По его словам, повреждения получили 4 домовладения.

"Обязательно предоставим помощь владельцам. Также повреждена газовая труба. Как только это будет безопасно, аварийные службы начнут восстановление", – отметил он.