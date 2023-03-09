Как оказалось, прилета в регионе не было. Это только обезвреживание взрывоопасных предметов.

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Почему во Львовской области раздавались взрывы

Жителей Буской громады предупредили, что 9 марта вблизи села Козлов проводилось обезвреживание взрывоопасных предметов. Итак, с 15:00 до 16:00 местные жители слышали один или два взрыва.

Просим сохранять спокойствие!

– отметили в громаде.

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