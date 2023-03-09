Как оказалось, прилета в регионе не было. Это только обезвреживание взрывоопасных предметов.
Важно Супругов взрывной волной выбросило из дома, – мэр Золочева рассказал жуткие детали трагедии
Почему во Львовской области раздавались взрывы
Жителей Буской громады предупредили, что 9 марта вблизи села Козлов проводилось обезвреживание взрывоопасных предметов. Итак, с 15:00 до 16:00 местные жители слышали один или два взрыва.
Просим сохранять спокойствие!
– отметили в громаде.
Ракетный удар по Львовщине 9 марта: что известно
- Ночью Россия осуществила по Украине 81 ракетный пуск, 8 из которых – "Шахид".
- Российские захватчики атаковали объекты критической инфраструктуры и жилые дома в Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Винницкой областях.
- Около 04:00 в Золочевском районе Львовской области в результате ракетного удара произошло разрушение двух частных жилых домов.
- Во время проведения работ по разбору разрушенных конструкций домов спасатели обнаружили 4 погибших людей (2 мужчин и 2 женщины).
- Позже стало известно, что количество погибших во Львовской области возросло до 5 человек.
- Из одного дома супругов выбросило взрывной волной. Женщина была обнаружена в саду возле дома, а мужчина – под завалами возле хозяйственной постройки.
- Кстати, после ракетного удара на Львовщине в сети появилось фото, которое просто разрывает сердце на куски. На нем собака, которая спит на руинах, что еще недавно были ее домом.