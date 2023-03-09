Як виявилось, прильоту у регіоні не було. Це лише знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Важливо Подружжя вибуховою хвилею викинуло з будинку, – мер Золочева розповів моторошні деталі трагедії
Чому на Львівщині лунали вибухи
Так, мешканців Буської громади попередили, що 9 березня поблизу села Кізлів проводилось знешкодження вибухонебезпечних предметів. Отже, з 15:00 до 16:00 місцеві жителі чули один або два вибухи.
Просимо зберігати спокій!
– наголосили у громаді.
Ракетний удар по Львівщині 9 березня: що відомо
- Вночі Росія здійснила по Україні 81 ракетний пуск, 8 з яких – "Шахід".
- Російські загарбники атакували об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у Києві, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Житомирській та Вінницькій областях.
- Близько 04:00 у Золочівському районі Львівської області внаслідок ракетного удару сталося руйнування двох приватних житлових будинків.
- Під час проведення робіт з розбору зруйнованих конструкцій будинків рятувальники виявили 4 загиблих осіб (2 чоловіків та 2 жінки).
- Згодом стало відомо, що кількість загиблих на Львівщині зросла до 5 осіб.
- З одного з будинків подружжя викинуло вибуховою хвилею. Жінку виявили в саду біля будинку, а чоловіка – під завалами біля господарської будівлі.
- До речі, після ракетного удару на Львівщині у мережі з'явилося фото, що просто розриває серце на шматки. На ньому собака, яка спить на руїнах, що ще донедавна були її домом.