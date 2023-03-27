В Мариуполе мог взорваться автомобиль одного из командиров оккупантов

Утром понедельника, 27 марта, во временно оккупированном Мариуполе было шумно. В городе мог взорваться автомобиль одного из командиров российских захватчиков. Оккупанты заявили о "нападении" на так называемого начальника полиции.

Взрыв прогремел в Мариуполе около 8 часов утра. Об этом сообщают в городском совете.

Читайте также В Херсонской области взорвали коллаборанта, который руководил пытками в Новой Каховке

Что известно о взрыве в Мариуполе

В районе рынка Бахчиванджи на проспекте Строителей в 08:07 27 марта раздался взрыв. По предварительной информации, взорвался автомобиль одного из командиров оккупантов.

Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав автомобиль одного из топ-военных. Подробности впоследствии,

– отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Заметим, позже росСМИ заявили, что в Мариуполе "совершено нападение" на так называемого начальника полиции Москвина. Он вроде бы выжил.

Смотрите также Компенсация за провалы: как в Кремле вздумали содрать с россиян 40 миллиардов долларов

В городе Мариуполе зазвучали украинские песни

На днях во временно оккупированном городе снова звучала украинская песня. На всю улицу играли "Чернобривцы". Кадры от "Мариупольского сопротивления" опубликовал советник мэра города Петр Андрющенко. Он отметил, что Мариуполь в ожидании возвращения в Украину.

На опубликованном видео виден перекресток Металлургов и улицы Блажевича. На улице много людей, которые будто озабочены своими делами, раздается украинская песня.