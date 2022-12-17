В ночь на 17 декабря взрыв прогремел в многоквартирном доме в Минске. В результате погибли шесть человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси. Как передает 24 канал, причиной взрыва стал бытовой газ.

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Десятки людей эвакуировали

Известно, что в результате взрыва в многоквартирном доме погибли шесть человек. Среди них был ребенок. Также спасатели эвакуировали более 20 человек.

Как отмечают следователи, сам взрыв произошел около 03:30 в жилом доме, расположенном на бульваре Шевченко. Сотрудники МНС Беларуси проводят спасательную операцию. Во время нее из дома эвакуировали людей во избежание увеличения количества жертв.

В Беларуси взорвался газ в многоквартирном доме: смотрите видео

По имеющейся информации, в результате вспыхнул пожар на втором этаже сразу в двух квартирах. Именно у них и обнаружили тела погибших от взрыва. По данным других изданий, спасатели эвакуировали 12 человек. Среди них – 3 детей.

Квартиры на втором этаже выгорели дотла: смотрите видео

Тем временем в России снова "хлопок"

Заметим, что этой ночью "Бавовнятко" отправилось в настоящий гастрольный тур. Оно побывало в оккупированном Крыму, а также в Белгороде и Курске.

Известно, что первые взрывы слышали жители Белгородской области после полуночи. В пабликах сразу появилось множество видео, на которых можно было услышать подвоз свежего "хлопка". Но в лучших традициях Кремля сообщалось о якобы "работе ПВО". Заметим, что около 01:50 в области снова "было громко". Также местные жители рассказали, что обломок боеприпаса упал на чей-то автомобиль.

После Белгородской области "Бавовнятко" отправилось во временно оккупированный Симферополь. В пропагандистских каналах сразу нашли этому объяснение. Мол, произошла "диверсия". Ее последствия – повреждение бензовоза и военной техники. Правда, эту информацию мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Также о взрывах сообщали в Бахчисарае. Но оттуда не поступало деталей, что же произошло.

Но это еще не все. Следующим городом, куда отправилось "Бавовнятко", стал российский Курск. Местные жители рассказывали, что взрывы слышали в одной из частей города. Но ночью от властей сообщений об этом не поступало никаких.

Напомним, что взрывы в Белгородской области происходят из-за самих россиян. Этой ночью "хлопок" туда подвезли в момент, когда в Харьковской области звучала воздушная тревога. А это значит, что какая-то из модернизированных ракет С-300, к счастью, не долетела до Украины, и решила приземлиться в России. Вот и все.

Так что и заявления о якобы "работе ПВО" – правда, хоть и частичная. Ведь враг не защищает небо над своим государством, а наоборот создает угрозу для своего же населения.