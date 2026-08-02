Об этом сообщают российские СМИ.

Что известно об инциденте в Москве?

Заведение, которое российские СМИ связывают с взрывом, произошедшим в субботу, 1 августа, на Кудринской площади в Москве, может принадлежать одному из самых богатых россиян – Максиму Кузнецову. Бизнесмен наиболее известен как владелец букмекерской конторы Fonbet.

Рестораном "Balzi Rossi" в центре Москвы управляет ООО "Хип-хоп Кафе" с чистой прибылью в 22 миллиона рублей за прошлый год. 99% компании принадлежат Максиму Кузнецову.

Через АО "Клир Центр" он владеет ООО "Фонкор". На эту компанию зарегистрирован сайт компании Fonbet.

Чистая прибыль ООО "Фонкор" составляет 28 миллиардов рублей (примерно 16 миллиардов гривен). За последние три года Кузнецов заработал на ней 54 миллиарда рублей (примерно 30 миллиардов гривен).

Владелец не ответил на вопрос о взрыве в столице страны-агрессора. Директор ресторана также отказался от комментариев.

Обратите внимание! Российские букмекеры пытаются расширять свое влияние и демонстрировать, что страна-агрессор не изолирована в цивилизованном мире. Чтобы отбелить имидж России, они предлагают звездным экс-футболистам огромные контракты, чтобы те приезжали в Россию. Среди тех, кто согласился на позорное сотрудничество с агрессором, – Андреа Пирло.

Что известно о взрыве в центре Москвы?

В центре Москвы вечером 1 августа около 20:10 на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел мощный взрыв в ресторане Balzi Rossi. Соответствующую информацию уже подтвердили в министерстве внутренних дел страны-агрессора.

В результате инцидента ранения получили по меньшей мере 17 человек, все они находятся в тяжелом состоянии в больнице. Также известно о 3 погибших. СМИ предполагают, что день рождения мог праздновать главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Александр Чайко.