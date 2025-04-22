Украина имеет средства, чтобы преодолеть расстояние более 500 километров до этого склада. Как отметил 24 Каналу военнослужащий Сил ТрО ВСУ и военный эксперт Александр Мусиенко, важно понять, какими средствами поражения провели атаку.

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Удалось провести ювелирную операцию

Хотя на складе хранили легковоспламеняющиеся материалы, но взорвать арсенал очень непросто. Его строили по определенным требованиям для того, чтобы избежать одномоментной детонации. Поэтому нужно было нанести не одно точное попадание.

Применив какой-то один элемент поражения, только теоретически можно надеяться, что это приведет к масштабным последствиям. Ведь это чрезвычайно сложный объект для попадания. Арсеналы построены так, что имеют подземные хранилища, а оружие не локализуют в одном месте.

"Для того, чтобы вызвать пожар на всем арсенале и сделать так, чтобы на всех 4 квадратных километров загорелось и началась детонация – это очень тонкая ювелирная работа", – подчеркнул военнослужащий.

Почему Россия не делает выводов из предыдущих атак

Открытое хранение такого большого количества оружия свидетельствует о том, что россиянам просто не хватает для него места. Они накапливают его, свозят и размещают на открытых участках. Далее все зависит от того, как обустраивают ангары, создают ли там нужные условия.

Если есть большое количество боеприпасов, еще и разных типов, то не обязательно, чтобы их хранили на открытом участке. Объемы могли быть значительно больше, а оружие разместили в разных местах. В общем россияне допускают одних и тех же ошибок по простой причине – интенсивность войны.

Мусиенко предположил, что командиры могут не прятать боеприпасы, потому что они и так в ближайшее время поедут на фронт. Вполне вероятно, что там были склады с баллистическими ракетами, а удар по ГРАУ является возмездием россиянам за террор мирных украинских городов.

Напомним, о взрывах на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления стало известно 22 апреля. На месте возник сильный пожар, который привел к эвакуации людей. ГРАУ является одним из крупнейших складов с боеприпасами в России. От границы с Украиной он в 530 километрах.