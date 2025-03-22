Действительно ли погибли пилоты Ту-95: новые детали атаки на аэродром "Энгельс"
- После атаки на аэродром "Энгельс" нет официального подтверждения гибели пилотов Ту-95, хотя в сети распространяются такие слухи.
- OSINT-расследователи не нашли доказательств гибели экипажа, а распространенные фото оказались недостоверными.
После атаки на аэродром "Энгельс" появилась информация о гибели двух пилотов Ту-95, однако официального подтверждения нет. Расследователи заявляют, что пока не найдено доказательств гибели экипажа, а некоторые распространенные фото оказались недостоверными.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на OsintFlow. После атаки на военный аэродром "Энгельс" в Саратовской области в сети начала распространяться информация о гибели двух членов экипажа российского бомбардировщика Ту-95МС.
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Атака на "Энгельс"
Эту новость активно обсуждают, однако официального подтверждения от российского военного руководства о смерти пилотов пока не поступало.
Согласно сообщениям в соцсетях, говорится о возможной гибели прапорщика Ильи Байкина и капитана Ивана Сидорова. Однако некоторые источники также называют имя другого пилота – Евгения Сидорова.
В то же время, как отмечают OSINT-расследователи, пока нет доказательств, подтверждающих смерть этих лиц, а также не найдено официальных подтверждений от родственников или государственных источников.
К слову, Силы обороны атаковали аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области, что привело к пожару и детонации на складе боеприпасов.
На спутниковых снимках видны повреждения и воронки от взрывов, но самолеты Ту-160 и Ту-95мс не пострадали.