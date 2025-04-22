Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Там также назвали причину возникновения пожара. Заметим, что на арсенале хранили много ракет и снарядов.

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Как Россия прокомментировала взрывы

По данным российского оборонного ведомства, Андрей Белоусов дал поручение выяснить обстоятельства факта чрезвычайного положения в Киржанском районе. Как уточнили в министерстве, по его результатам виновных должностных лиц привлекут к ответственности.

22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших в результате этого якобы нет. Причиной возгорания россияне называют нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. Никакой дополнительной информации по этому поводу оккупанты не указали.

К слову, по словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, на арсенале были значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер","Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган".