Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Там також назвали причину виникнення пожежі. Зауважимо, що на арсеналі зберігали багато ракет та снарядів.

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Як Росія прокоментувала вибухи

За даними російського оборонного відомства, Андрій Бєлоусов дав доручення з'ясувати обставини факту надзвичайного стану у Кіржанському районі. Як уточнили у міністерстві, за його результатами винних посадових осіб притягнуть до відповідальності.

22 квітня внаслідок загоряння на території військової частини у Володимирській області сталася детонація боєприпасів, що зберігаються на складі,

– ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок цього нібито немає. Причиною загоряння росіяни називають порушення вимог безпеки під час проведення робіт із вибуховими матеріалами. Жодної додаткової інформації з цього приводу окупанти не вказали.

До слова, за словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, на арсеналі були значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи "Іскандер","Точка-У", "Кинджал", боєприпаси до комплексів Панцир-С1, С-300, С-400, а також "Град", "Смерч", "Ураган".