Місцеві отримали попередження від російського МНС. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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На території Кіржацького району оголосили НС

Надзвичайну ситуацію оголосили на території Кіржацького району.

Саме там поблизу селища Барсово розташований 51 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії, який нині вибухає.

Місцеві ЗМІ кажуть, що на дорогах міста Кіржач, що за 8 кілометрів від Барсово, помічені машини швидкої допомоги.

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А МНС у Владімірській області випустило екстрене попередження з проханням відмовитися від поїздок до зони надзвичайної ситуації.

Окрім того, російським журналістам та блогерам, які поширюють відомості про вибухи на арсеналі, пригрозили штрафами – нібито із метою "безпеки та дотримання обласного законодавства".

До слова, через інцидент на складі також оголосили евакуацію із 7 населених пунктів. За непідтвердженими даними, на арсеналі могли зберігатися тисячі тонн ракет, артилерійських снарядів, реактивних систем залпового вогню, компонентів ЗРК, тактичних ракет.