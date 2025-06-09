На авиабазе США в Японии произошел взрыв: ранены военные
- На американской авиабазе в Японии 9 июня произошел взрыв, ранены военные Наземных сил самообороны Японии.
- Взрыв произошел в зоне хранения боеприпасов; угроз дальнейших взрывов нет.
- Авиабаза в Окинаве является крупнейшим военным объектом США в Японии.
В зоне хранения боеприпасов на одной из баз США в Японии 9 июня произошел взрыв. На складе для неразорвавшихся бомб в момент возникновения чрезвычайной ситуации находились люди.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение авиабазы "Кадена", а также издание Kyodo News и Reuters.
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В хранилище американской авиабазы произошел взрыв
Инцидент в понедельник, 9 июня, произошел на объекте, которым руководит правительство префектуры Окинава. Там размещены военные объекты Соединенных Штатов. В результате взрыва ранены четверо военнослужащих Наземных сил самообороны Японии. Обошлось без погибших.
Как рассказали представители Министерства обороны Японии, военные готовились к обезвреживанию бомб, когда в хранилище что-то взорвалось. Рваные травмы пальцев и возможное повреждение слуха получили бойцы, которые находились рядом с эпицентром взрыва.
В дальнейшем рисков дальнейших взрывов или возгораний нет, а потому власти не эвакуируют жителей прилегающих к базе районов.
В Окинаве США пока сохраняет больше всего военных объектов в Японии. Даже после ее возвращения из-под контроля в 1972 году Соединенные Штаты держат здесь свое вооружение.
Напомним, в 2022 году США передали Украине вооружение для защиты от российского нападения, который отправили именно с этой авиабазы в Японии. Тогда ВСУ впервые после подписания ленд-лиза получили нелетальное оружие.