Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення авіабази "Кадена", а також видання Kyodo News та Reuters.

Дивіться також Трамп наказав посилити захист США від безпілотників і збільшити виробництво надзвукових літаків

У сховищі американської авіабази стався вибух

Інцидент у понеділок, 9 червня, стався на об'єкті, яким керує уряд префектури Окінава. Там розміщені військові об'єкти Сполучених Штатів. Унаслідок вибуху поранено чотирьох військовослужбовців Наземних сил самооборони Японії. Обійшлося без загиблих.

Як розповіли представники Міністерства оборони Японії, військові готувалися до знешкодження бомб, коли у сховищі щось вибухнуло. Рвані травми пальців та можливе пошкодження слуху дістали бійці, які перебували поряд з епіцентром вибуху.

Надалі ризиків щодо подальших вибухів чи загорянь немає, а тому влада не евакуйовує жителів прилеглих до бази районів.

В Окінаві США наразі зберігає найбільше військових об'єктів в Японії. Навіть після її повернення з-під контролю в 1972 році Сполучені Штати тримають тут своє озброєння.

Нагадаємо, у 2022 році США передали Україні озброєння для захисту від російського нападу, який відправили саме з цієї авіабази в Японії. Тоді ЗСУ вперше після підписання ленд-лізу отримали нелетальну зброю.