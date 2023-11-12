В Харькове 12 ноября утром слышали взрыв. Тогда о воздушной тревоге не было объявлено, а впоследствии стало известно, что он не связан с вражеским обстрелом, передает 24 Канал.
Смотрите также Взрыв на АЗС в Харькове: полиция показала обгоревшее авто
Взрыв произошел в авто
По предварительным данным, взрыв произошел внутри автомобиля. В результате на месте вспыхнул пожар, о котором сообщали в ГСЧС. Руководитель департамента корпоративных коммуникаций компании, которой принадлежит заправка, Ярослава Полякова рассказала подробности.
Причиной стал не взрыв колонки. На месте работают специалисты, выясняют причины. Персонал и другие клиенты не пострадали,
– говорится в сообщении.
Водителя, внутри чьего авто вспыхнул пожар, госпитализировали.
Место происшествия осмотрели следователи и взрывотехники. Специалисты должны установить причину инцидента.
В Харькове слышали взрыв
- Местные телеграм-каналы писали о разных версиях событий. В частности, о том, что взорвалась сама заправка, а затем и о том, что причиной характерного звука стало авто.
- В ГСЧС 24 Каналу подтвердили пожар, однако отказались комментировать причины его возникновения. Спикер ГСЧС отметил, что пожар потушили в течение 10 минут.
- Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал, что в результате взрыва травмировался мужчина. Пострадавшего госпитализировали. Больше информации о состоянии травмированного пока не сообщалось.
- В Патрульной полиции сообщили, что из-за взрыва временно ограничено движение на улице Полтавский Путь от Евгения Котляра до Рылеева.