У Харкові 12 листопада зранку чули вибух. Тоді про повітряну тривогу не оголошували, а згодом стало відомо, що він не пов'язаний із ворожим обстрілом, передає 24 Канал.
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Вибух стався у авто
За попередніми даними, вибух стався всередині авто. Внаслідок цього на місці спалахнула пожежа, про яку повідомляли у ДСНС. Керівниця департаменту корпоративних комунікацій компанії, якій належить заправка, Ярослава Полякова розповіла деталі.
Причиною став не вибух колонки. На місці працюють спеціалісти, зʼясовують причини. Персонал та інші клієнти не постраждали, – мовиться в повідомленні.
Водія, всередині чийого авто спалахнула пожежа, госпіталізували.
Місце події оглянули слідчі та вибухотехніки. Фахівці мали встановити причину інциденту.
У Харкові чули вибух
- Місцеві телеграм-канали писали про різні версії подій. Зокрема, про те, що вибухнула сама заправка, а потім і про те, що причиною характерно звуку стало авто.
- У ДСНС 24 Каналу підтвердили пожежу, однак відмовились коментувати причини її виникнення. Речник ДСНС зазначив, що пожежу загасили упродовж 10 хвилин.
- Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів, що внаслідок вибуху травмувався чоловік. Постраждалого ушпиталили. Більше інформації про стан травмованого поки не повідомляли.
- У Патрульній поліції повідомили, що через вибух тимчасово обмежено рух на вулиці Полтавський Шлях від Євгена Котляра до Рилєєва.