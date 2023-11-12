У Харкові 12 листопада зранку чули вибух. Тоді про повітряну тривогу не оголошували, а згодом стало відомо, що він не пов'язаний із ворожим обстрілом, передає 24 Канал.

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Вибух стався у авто

За попередніми даними, вибух стався всередині авто. Внаслідок цього на місці спалахнула пожежа, про яку повідомляли у ДСНС. Керівниця департаменту корпоративних комунікацій компанії, якій належить заправка, Ярослава Полякова розповіла деталі.

Причиною став не вибух колонки. На місці працюють спеціалісти, зʼясовують причини. Персонал та інші клієнти не постраждали, – мовиться в повідомленні.

Водія, всередині чийого авто спалахнула пожежа, госпіталізували.

Місце події оглянули слідчі та вибухотехніки. Фахівці мали встановити причину інциденту.

У Харкові чули вибух