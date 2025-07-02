Взрыв на АЗС в Житомире: СМИ пишут о возгорании автобуса и нескольких домов

В среду, 2 июня, в Житомире прогремел громкий взрыв в районе АЗС. Впоследствии в сети сообщили, что после инцидента произошло возгорание автобуса и нескольких домов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.

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Что известно о взрыве в Житомире

Жители Житомира сообщили о взрыве возле одной из автозаправочных станций около 18:00.

После этого СМИ сообщили, что рядом произошло возгорание автобуса и нескольких домов. На выезде из Житомира в сторону Киева также зафиксирована пробка.

Тем временем председатель Глыбочицкой общины Сергей Сокальский сообщил журналистам, что по предварительной информации, взрыв прогремел на складе промышленного предприятия в селе Березина.

Ситуацию также прокомментировали в Житомирском городском совете. Там заявили, что причины инцидента устанавливаются, а на место оперативно выехали все экстренные службы.

Впоследствии стало известно, что на месте взрыва работают стражи порядка: следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и отдела полиции №1 Житомирского райуправления, патрульные полицейские и медики.

К слову, момент взрыва вблизи Житомира попал на видео. На кадрах, которые публикуют местные телеграм-каналы, можно увидеть столб дыма, поднимающегося в небо.