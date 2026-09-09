Об этом сообщает издание "20 Minuten".

Что известно о взрыве на ГЭС?

Чрезвычайное происшествие произошло в поселке Пиотти на объекте энергетической компании. Полицейские мгновенно оцепили территорию, а к ликвидации последствий привлекли пожарные бригады, специальные спасательные службы и вертолет Rega.

В настоящее время специалисты выясняют точные причины происшествия, однако среди основных версий рассматривают технический сбой. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за проблем с электричеством в трансформаторе во время его испытаний перед вводом в эксплуатацию.

Причины аварии и расследование

Эксперты пока не установили окончательно, произошел ли взрыв на действующей старой электростанции или на новом сооружении рядом с ней. Строительство нового объекта находится на завершающей стадии, а его запуск планировался на 2027 год.

Напомним, ранее мы рассказывали о серии инцидентов возле объектов энергетической инфраструктуры в Германии. В районе Герлица, а также в землях Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия полиция обнаружила несколько взрывных устройств вблизи линий электропередачи и задержала подозреваемого.

А в августе на предприятии KNDS Ammo Italy в итальянском Коллеферро, недалеко от Рима, вспыхнул пожар, после чего на территории завода произошел взрыв. Предприятие специализируется на производстве боеприпасов среднего и большого калибра для сухопутных и морских сил, а также твердого топлива для аэрокосмических пусковых систем.