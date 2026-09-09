Про це повідомляє видання 20 Minuten.

Що відомо про вибух на ГЕС?

Надзвичайна подія трапилася у селищі Піотті на об'єкті енергетичної компанії. Поліцейські миттєво оточили територію, а до ліквідації наслідків залучили пожежні бригади, спеціальні рятувальні служби та вертоліт Rega.

Наразі фахівці з'ясовують точні причини події, однак серед основних версій розглядають технічний збій. За попередніми даними, детонація могла статися через проблеми з електрикою у трансформаторі під час його випробувань перед введенням в експлуатацію.

Причини аварії та розслідування

Експерти поки не встановили остаточно, чи вибух стався на діючій старій електростанції, чи на новій споруді поруч. Зведення нового об'єкта перебуває на завершальному етапі, а його запуск планували на 2027 рік.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про серію інцидентів біля об'єктів енергетичної інфраструктури в Німеччині. У районі Гьорліц, а також у землях Бранденбург та Північний Рейн-Вестфалія поліція виявила кілька вибухових пристроїв поблизу ліній електропередачі та затримала підозрюваного.

А в серпні на підприємстві KNDS Ammo Italy в італійському Коллеферро, неподалік Рима, спалахнула пожежа, після чого на території заводу стався вибух. Підприємство спеціалізується на виробництві боєприпасів середнього та великого калібрів для сухопутних і морських сил, а також твердого палива для аерокосмічних пускових систем.