Про це пише RaiNews.

Що відомо про вибух на заводі біля Риму

Повідомляється, що інцидент стався у відділі пресування пороху. На місці події перебувають кілька пожежних команд, але до ліквідації наразі вони приступити не можуть.

Унаслідок вибуху попередньо ніхто не постраждав.

Мешканці району розповіли, що чітко чули гучний вибух, після чого спрацювала сигналізація.

Наразі проводиться розслідування та визначення причини виникнення вибуху.

Момент вибуху на заводі: дивіться відео

Нагадаємо, що на військовому заводі в селі Беліца поблизу болгарської Трявни 10 серпня прогриміла серія потужних вибухів. Після цього над територією підприємства здійнялися великі клуби диму. За попередньою інформацією, на території військового підприємства загорілася вантажівка.