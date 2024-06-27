Взрыв на энергообъекте в Киеве: повлияет ли это на ситуацию со светом

Вечером 27 июня в Шевченковском районе Киева произошел взрыв на энергообъекте. В КГГА сообщили, повлияет ли это на отключение света в городе.

После аварии у части потребителей не было электроэнергии. Однако в течение часа ситуацию стабилизировали.

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Возгорание на подстанции Киева

Как рассказали в КГВА, в Шевченковском районе столицы произошло возгорание в обычной трансформаторной подстанции. Предварительно произошло короткое замыкание при включении станции. Открытого огня нет, как нет и пострадавших.

Отмечается, что на жизнеобеспечение Киева этот инцидент никак не повлиял. Власти обещают, что свет тем, у кого его выключили из-за аварии, вернут уже в течение часа.

Из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы без энергоснабжения сейчас 1 тысяча потребителей. Специалисты ДТЭК уже работают и обещают в течение часа переключить их на резервные линии,

– указал Виталий Кличко.

В ДТЭК в 19:58 сообщили, что запитали по резервным схемам все 18 домов, оставшихся без света. Задымление также ликвидировано. Сейчас энергетики проводят осмотр оборудования, чтобы установить причину аварии.

Стоит указать, что несколько дней назад в сети тоже сообщали о взрыве на одном из энергетических объектов столицы. Однако власти отметили, что информация не соответствует действительности. Там сообщили, что все ТЭЦ работают в штатном режиме.

Графики отключений 28 июня

В компании ДТЭК рассказали, что по указанию НЭК "Укрэнерго" графики отключений 28 июня у потребителей будут применяться с 00:00 по 24:00. То есть целые сутки.

При этом питание критической инфраструктуры не будет ограничиваться.