Наконец "хлопок" дошел до Крымского моста: как горела переправа – яркие фото и видео
В Украине утро 8 октября оказалось очень радостным. А все потому, что "хлопок" наконец-то посетил единственный сухопутный коридор России с временно оккупированным Крымом – Керченский мост.
Взрывы раздались после 6 часов утра. Сразу после этого на мосту вспыхнул пожар, а в небо поднялся густой столб дыма, пишет 24 канал.
Актуально Керчь, доброе утро: сильный взрыв и пожар произошли на Крымском мосту
Как горел Крымский мост
Видео пожара на Крымском мосту распространилось в соцсетях с феерической скоростью. Сначала публиковали кадры охваченного огнем моста на фоне прекрасного восхода солнца.
Крымский мост загорелся на фоне восхода солнца.
На Крымском мосту произошел мощный пожар: видео
Со стороны Крымского моста поднялся сильный дым: видео
Пожар на Крымском мосту: видео
Активист и военный Сергей Стерненко даже нашел самое лучшее фото, которое можно поставить на обои телефона.
Фото Крымского моста на обои телефона / Фото с телеграмму Сергея Стерненко
Живописное фото для рабочего стола компьютера / Фото из соцсетей
Через несколько минут стали появляться фото и видео, на которых видно, что горит сам мост. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал фотографию с последствиями "хлопка". На ней видно, что разрушена не только железнодорожная ветка, как говорят оккупанты, но и автомобильная часть. Так что теперь проехать по переправе невозможно.
Последствия взрыва на Крымском мосту / Фото с телеграмма Виталия Кима
Железнодорожная ветка моста пылает: видео
Впоследствии появилось видео момента взрыва. Оккупационные власти Крыма заявили о "подрыве грузовика", который якобы и привел к мощным последствиям.
Перед тем оккупанты говорили еще о взрыве цистерны с горючим в грузовом поезде.
Момент взрыва на Крымском мосту: видео
Масштабы последствий взрыва просто поражают: видео
Еще немного горящего моста / Фото "Керчь.Инфо", соцсети
Добавим, что оккупанты уже собирают восстановить паромную переправу, ведь теперь это единственный возможный вариант добраться в Россию. В то же время россияне традиционно жалуются, мол, "пожили и хватит". Оккупационные власти же уверяют, что "никто не пострадал".