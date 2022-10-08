Наконец "хлопок" дошел до Крымского моста: как горела переправа – яркие фото и видео

В Украине утро 8 октября оказалось очень радостным. А все потому, что "хлопок" наконец-то посетил единственный сухопутный коридор России с временно оккупированным Крымом – Керченский мост.

Взрывы раздались после 6 часов утра. Сразу после этого на мосту вспыхнул пожар, а в небо поднялся густой столб дыма, пишет 24 канал.

Актуально Керчь, доброе утро: сильный взрыв и пожар произошли на Крымском мосту

Как горел Крымский мост

Видео пожара на Крымском мосту распространилось в соцсетях с феерической скоростью. Сначала публиковали кадры охваченного огнем моста на фоне прекрасного восхода солнца.



Крымский мост загорелся на фоне восхода солнца.

На Крымском мосту произошел мощный пожар: видео

Со стороны Крымского моста поднялся сильный дым: видео

Пожар на Крымском мосту: видео

Активист и военный Сергей Стерненко даже нашел самое лучшее фото, которое можно поставить на обои телефона.



Фото Крымского моста на обои телефона / Фото с телеграмму Сергея Стерненко



Живописное фото для рабочего стола компьютера / Фото из соцсетей

Через несколько минут стали появляться фото и видео, на которых видно, что горит сам мост. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал фотографию с последствиями "хлопка". На ней видно, что разрушена не только железнодорожная ветка, как говорят оккупанты, но и автомобильная часть. Так что теперь проехать по переправе невозможно.



Последствия взрыва на Крымском мосту / Фото с телеграмма Виталия Кима

Железнодорожная ветка моста пылает: видео

Впоследствии появилось видео момента взрыва. Оккупационные власти Крыма заявили о "подрыве грузовика", который якобы и привел к мощным последствиям.

Перед тем оккупанты говорили еще о взрыве цистерны с горючим в грузовом поезде.

Момент взрыва на Крымском мосту: видео

Масштабы последствий взрыва просто поражают: видео

Еще немного горящего моста / Фото "Керчь.Инфо", соцсети

Добавим, что оккупанты уже собирают восстановить паромную переправу, ведь теперь это единственный возможный вариант добраться в Россию. В то же время россияне традиционно жалуются, мол, "пожили и хватит". Оккупационные власти же уверяют, что "никто не пострадал".